الحياة الفطرية: نصف المخالفات المرصودة تخص الاتجار بـ"الجوارح والظباء"

أظهرت إحصائية، أعدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن نسبة 49% من المخالفات المرصودة خلال الربع الثاني من عام 2022م تتركز في مخالفتَي الاتجار بالطيور الجارحة والظباء بين مخالفات الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.
وبحسب الإحصائية، فقد شكلت المخالفات المرصودة ضد حيوان الظبي 21٪، والطيور الجارحة 28%، ثم الاتجار بمنتجات الكائنات الفطرية 18% والقرود 10%، ثم الحيوانات المفترسة 6%، فيما شكلت باقي الأنواع من نعام وزواحف ووبر وأرانب برية 17%.
كما بيَّنت الإحصائية أبرز المنتجات الفطرية المرصودة لمخالفتها، المتمثلة في القرون والجلود والحيوانات المحنطة.