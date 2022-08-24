الحياة الفطرية: نصف المخالفات المرصودة تخص الاتجار بـ"الجوارح والظباء"

أظهرت إحصائية، أعدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن نسبة 49% من المخالفات المرصودة خلال الربع الثاني من عام 2022م تتركز في مخالفتَي الاتجار بالطيور الجارحة والظباء بين مخالفات الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.