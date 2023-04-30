"القحطاني" لـ"سبق": أكثر من 53 ألف طفل مصاب بالتوحد في السعودية

وعن أسباب الاضطراب قالت "القحطاني": "تُعتبر حالات التوحد من الفئات الغامضة، والتي يصعب تفسير أسبابها، حيث يمكن أن تعود إلى أسباب عصبية؛ مثل أن يحدث أي سبب يؤثر على الجهاز العصبي المركزي عند الطفل كنقص الأكسجين أثناء الولادة، أو الالتهابات التي قد تصيب الأم الحامل، أو تعاطي الأم أدوية محددة أو عقاقير، أو قد تكون أسبابًا وراثية بانتقال هذه الحالة وراثيًا بين الآباء إلى الأبناء، وكأنها محمولة على الجينات؛ مثل أن يحدث خلل جيني كالجينات المُتنحّية أو الإشعاعات والأشعة السينية، أو اختلاف العامل الرايزيسي، أو قد تكون أسبابًا بيئية مثل: تلوث الهواء أو الماء أو تناول مواد غذائية سامّة تتضمّن الرصاص أو أول أكسيد الكربون.