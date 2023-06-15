"رئاسة الحرمين" تنفذ برنامجًا توعويًا عن الأمراض والوقاية لقاصدات بيت الله الحرام

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة مكتبة المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، برنامجًا توعويًا بعنوان "أمراض الحج وكيفية الوقاية منها"، وذلك تزامنًا مع موسم حج هذا العام 1444هـ، بمقر مكتبة المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بالدور الثاني.