أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي علماء القرن الأفريقي في أديس أبابا

وفي سياق الزيارة وقف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ العيسى، في العاصمة الإثيوبية، على جهود وبرامج عددٍ من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، من شركاء رابطة العالم الإسلامي، الذين يقدمون الدعم والرعاية لشرائحَ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين والمحتاجين، مجددًا التأكيد على التزام الرابطة بدعم عملهم الخيّر والبرامج الإنسانية.