أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي علماء القرن الأفريقي في أديس أبابا

د. العيسى يؤكد على أهمية الوعي الديني الذي يمثل حقيقة ديننا الإسلامي
التقى معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جمعًا من أصحاب السماحة والفضيلة من كبار العلماء والمفتين في القرن الأفريقي.
وأكّد فضيلته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إثيوبيا، على أهمية التمسك بالقيم الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك منوِّهًا بالدور المحوري الذي يضطلع به العلماء في ترسيخ قيم الاعتدال في المجتمعات، ولاسيما تعزيز التعايش والاحترام المتبادل بين مكونات التنوع الوطني.
ثم جمع فضيلتَهُ لقاءٌ عامٌّ بحضور سماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بإثيوبيا، الشيخ حجي إبراهيم، بعددٍ من خريجي الأكاديمية الأوّلية، مؤكِّدًا فضيلتُه على أهمية تعزيز العمل الإسلامي وتضامنه مع المنظومة الوطنية، ومن ذلك العمل الإنساني الذي يقدِّم للجميع الصورة الحقيقية للإسلام جاء رحمة للعالمين وقال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم"خير الناس أنفعهم للناس".
وفي سياق الزيارة وقف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ العيسى، في العاصمة الإثيوبية، على جهود وبرامج عددٍ من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، من شركاء رابطة العالم الإسلامي، الذين يقدمون الدعم والرعاية لشرائحَ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين والمحتاجين، مجددًا التأكيد على التزام الرابطة بدعم عملهم الخيّر والبرامج الإنسانية.
كما أشاد د.العيسى بالعاملين في المنظمات والجمعيات الخيرية، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.