فوجي فيلم تشارك بملتقى الصحة العالمي بالرياض وتجدد التزامها بدعم تحوّل قطاع الرعاية الصحية في المملكة

وتشهد المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تغطية شاملة للرعاية الصحية الأساسية وسرّعت من وتيرة تبنّي التقنيات الصحية الرقمية على مستوى المنظومة بأكملها. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، فقد تمتّع 100% من المواطنين السعوديين بتغطية الرعاية الصحية الأساسية في عام 2024، في حين بلغت نسبة التغطية بين إجمالي السكان 95.9%. وانطلاقًا من هذا التقدّم الوطني، تواصل فوجي فيلم التزامها بالمساهمة في تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة وفعّالة مبنية على الابتكار في المملكة. وفي إطار هذا الالتزام، تدعم الشركة نشاط المبادرات الصحية الوطنية مثل برامج التوعية والفحص المبكر لسرطاني الثدي والقولون والمستقيم، بالإضافة إلى دراسة GALAD الخاصة بالمؤشرات الحيوية عالية الخطورة لمرض سرطان الكبد، وتزويد العيادات والوحدات المتنقلة في مختلف أنحاء المملكة بأنظمة التصوير الطبي المتقدمة وأدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعزيز الكشف المبكر والرعاية الوقائية، تسهم فوجي فيلم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتحسين صحة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع، بما يعكس الريادة اليابانية العالمية في معدل الأعمار الطويل وجودة الحياة.