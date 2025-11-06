فوجي فيلم تشارك بملتقى الصحة العالمي بالرياض وتجدد التزامها بدعم تحوّل قطاع الرعاية الصحية في المملكة

أعلنت شركة فوجي فيلم عن مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي بالرياض للعام الثاني على التوالي، مؤكدة بذلك التزامها طويل الأمد بدعم مسيرة التحول في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. وترتكز مشاركة الشركة على تعهدها الاستراتيجي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال الصحة العامة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.
واستكمالًا لحضورها الراسخ في المملكة العربية السعودية والمنطقة باعتبارها أحد المورّدين الرئيسيين للحلول المتطورة في التكنولوجيا الصحية والطبية، والتنظير الداخلي، والكيمياء السريرية الجافة، وخلال المعرض، كشفت فوجي فيلم عن أحدث ابتكاراتها المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات منظومة الرعاية الصحية في المملكة، والتي تشمل نظام الرنين المغناطيسي Echelon Synergy ، الحاصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. يتميز النظام بفتحة واسعة قطرها 70 سم توفر راحة أكبر للمريض دون التأثير على جودة ودقة التصوير، كما يدمج بين تقنيتي SynergyDrive وSynergy DLR المدعومتين بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح إجراء فحوصات أسرع وأكثر وضوحًا وهدوءًا بفضل التشغيل الذكي الآلي، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام تقنية Smart ECO التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 28%، مما يعزز الاستدامة التشغيلية ويتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء.
كما قامت فوجي فيلم بعرض جهاز FDR Cross ، وهو أول نظام متنقل لاسلكي يجمع بين وظائف التنظير الإشعاعي (Fluoroscopy) والتصوير بالأشعة السينية عالية الدقة ضمن منصة واحدة، ما يمنح مرونة غير مسبوقة في التصوير السريري. وبفضل سهولة التشغيل وجودة التصوير المتقدمة، يمكن للأطباء من خلال استخدام الجهاز إجراء تشخيصات فورية دقيقة وموثوقة في العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ وطب العظام. وتؤكد هذه التقنيات المتقدمة التزام فوجي فيلم بتقديم المعايير اليابانية فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وحلول التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكارات المحلية لخدمة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة.
وتشهد المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تغطية شاملة للرعاية الصحية الأساسية وسرّعت من وتيرة تبنّي التقنيات الصحية الرقمية على مستوى المنظومة بأكملها. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، فقد تمتّع 100% من المواطنين السعوديين بتغطية الرعاية الصحية الأساسية في عام 2024، في حين بلغت نسبة التغطية بين إجمالي السكان 95.9%. وانطلاقًا من هذا التقدّم الوطني، تواصل فوجي فيلم التزامها بالمساهمة في تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة وفعّالة مبنية على الابتكار في المملكة. وفي إطار هذا الالتزام، تدعم الشركة نشاط المبادرات الصحية الوطنية مثل برامج التوعية والفحص المبكر لسرطاني الثدي والقولون والمستقيم، بالإضافة إلى دراسة GALAD الخاصة بالمؤشرات الحيوية عالية الخطورة لمرض سرطان الكبد، وتزويد العيادات والوحدات المتنقلة في مختلف أنحاء المملكة بأنظمة التصوير الطبي المتقدمة وأدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعزيز الكشف المبكر والرعاية الوقائية، تسهم فوجي فيلم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتحسين صحة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع، بما يعكس الريادة اليابانية العالمية في معدل الأعمار الطويل وجودة الحياة.
وخلال ملتقى الصحة العالمي 2025، وقّعت فوجي فيلم عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات رعاية صحية رائدة في المملكة بهدف تمكين الكفاءات المحلية وتطوير التقنيات الطبية. ترتكز هذه الاتفاقيات على محاور رئيسية تشمل حلول الفحص المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب السريري، ودمج الأنظمة الطبية المتطورة، مما يعزّز دور فوجي فيلم كشريك استراتيجي في دعم أهداف رؤية 2030 المتعلقة بتوطين قطاع الرعاية الصحية وتنمية القوى العاملة الوطنية. وانطلاقًا من هذه الشراكات، تسعى الشركة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال حلول التصوير المحمولة مثل تقنيات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية اليدوية، وإدخال تقنيات الفحص عن بُعد للمرضى في الوحدات المتنقلة والاستجابة السريعة لأول مرة، بالإضافة إلى توسيع برامج التدريب والتعليم السريري للعاملين في المجال الطبي.
من جانبه، قال أتسوشي تاتيشي، المدير العام للقطاع الطبي في شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا: "تسير المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو التحوّل إلى مركز إقليمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية، ونحن في فوجي فيلم فخورون بأن نكون شريكًا فاعلًا في هذه المسيرة."وأضاف: "رؤيتنا تتجاوز مجرد توفير التقنيات الطبية؛ فنحن نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتعزيز القدرات المحلية، والمساهمة في تطوير منظومة رعاية صحية أكثر كفاءة ومرتكزة على المريض، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."
وفي إطار التزامها المستمر بالابتكار، تعمل فوجي فيلم أيضًا على تمهيد الطريق لإطلاق مراكز الفحص الصحي العالمية (NURA) في المنطقة. وتُعد NURA مبادرة رائدة انطلقت من اليابان، وتقدّم تجربة فحص شامل للجسم خلال ساعتين فقط، تُسهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين صحة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع، وذلك من خلال تقنيات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبروتوكولات الإشعاع منخفض الجرعة.
وفي خطوة تعكس عمق شراكتها المستمرة مع المملكة، أعلنت فوجي فيلم عن خططها لتأسيس مقرها الإقليمي (RHQ) في الرياض بحلول مطلع عام 2026. وسيُشكّل هذا المقر الجديد في الرياض مركزًا للعمليات الاستراتيجية والتميز الخدمي والتعاون مع الشركاء، مما سيسهم في تسريع وتيرة توطين الحلول التقنية، وتوسيع برامج التدريب، وتعزيز دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. ويجسّد هذا الاستثمار ثقة فوجي فيلم في مسار النمو الذي تشهده المملكة ودورها الريادي في مجال الابتكار الصحي، كما يتماشى مع برنامج المقرات الإقليمية (RHQ Program) ضمن رؤية السعودية 2030.