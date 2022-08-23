المنظمة العربية للهلال الأحمر تثمّن توجيه خادم الحرمين بتسيير جسر جوي للسودان

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن التوجيه الكريم بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لصالح الشعب السوداني؛ يأتي في وقت تعاني فيه آلاف الأسر من فقدان مساكنهم وممتلكاتهم الخاصة جراء السيول الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية، وتأثرت بها كذلك خدمات أساسية للحياة منها الطرق، ومصادر الطاقة؛ مما يزيد من أثر الكارثة على حياة السكان، وحاجتهم إلى المأوى والغذاء والدواء.