المنظمة العربية للهلال الأحمر تثمّن توجيه خادم الحرمين بتسيير جسر جوي للسودان

ثمّنت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيق.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن التوجيه الكريم بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لصالح الشعب السوداني؛ يأتي في وقت تعاني فيه آلاف الأسر من فقدان مساكنهم وممتلكاتهم الخاصة جراء السيول الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية، وتأثرت بها كذلك خدمات أساسية للحياة منها الطرق، ومصادر الطاقة؛ مما يزيد من أثر الكارثة على حياة السكان، وحاجتهم إلى المأوى والغذاء والدواء.
وعبّر باسم المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عن بالغ الشكر والتقدير على هذا العطاء الإنساني والاستجابة العاجلة من حكومة المملكة العربية السعودية، التي تُعد سبّاقة دومًا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين والمحتاجين.
وناشد "التويجري"، المجتمع الدولي حكوماتٍ ومنظمات دولية، الاستجابة للوضع الكارثي في السودان؛ مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر السوداني في إطار مسؤوليته الأساسية، وعضويته في لجنة الطوارئ الوطنية السودانية، لديه خطته لاستقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المتضررين، وبالتنسيق والتعاون مع المانحين.