وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية أمن الملاحة وحماية إمدادات الطاقة في الخليج

أدان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات التي استهدفت المنشآت الحيوية والطاقة، ومنها الهجوم الإرهابي على منشآت "أرامكو" في 14 سبتمبر 2019، واحتجاز ميليشيات الحوثي ثلاث سفن في البحر الأحمر في نوفمبر من العام نفسه، إضافة إلى هجمات متكررة على ناقلات النفط في الخليج وبحر عمان وميناء جدة بين عامي 2019 و2021، وكذلك الاعتداء على الناقلة الإماراتية "ليريكا" مطلع 2022.