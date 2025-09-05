وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية أمن الملاحة وحماية إمدادات الطاقة في الخليج

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ164 التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تعزيز أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الخليج العربي والممرات المائية الدولية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، داعمًا التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. كما أيّد ما قامت به الإمارات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين عقب حادثة الاعتداء على ناقلات النفط داخل مياهها الإقليمية.
وشدد المجلس على مبدأ حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي واتفاقيات البحار، مطالبًا بضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.
أدان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات التي استهدفت المنشآت الحيوية والطاقة، ومنها الهجوم الإرهابي على منشآت "أرامكو" في 14 سبتمبر 2019، واحتجاز ميليشيات الحوثي ثلاث سفن في البحر الأحمر في نوفمبر من العام نفسه، إضافة إلى هجمات متكررة على ناقلات النفط في الخليج وبحر عمان وميناء جدة بين عامي 2019 و2021، وكذلك الاعتداء على الناقلة الإماراتية "ليريكا" مطلع 2022.
كما أدان المجلس الهجمات الحوثية على ميناء رأس تنورة في نوفمبر 2020 باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، وحذر من استمرار تهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي السياق ذاته، استنكر المجلس احتجاز إيران سفنًا في مضيق هرمز، وإعادة تموضع قوات الحرس الثوري في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الإمارات.
أشاد المجلس بمخرجات اجتماع مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في أكتوبر 2020، ونتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2021 بشأن أمن الملاحة البحرية، داعيًا إلى تفعيل تلك المخرجات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
كما شدد على التزام الدول العربية بحماية الملاحة وخطوط الطاقة، ودعا إلى تبني إجراءات داخلية لتأمين الممرات الحيوية وضمان تدفق الطاقة بشكل آمن. وكلف المجلس الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير مفصل في الدورة المقبلة.
يُذكر أن وزراء الخارجية العرب ناقشوا في دورتهم العادية بالقاهرة أيضًا أبرز القضايا العربية الراهنة، وعلى رأسها وقف الحرب على غزة والضفة الغربية، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى ملفات الأمن القومي العربي والتعاون المشترك.