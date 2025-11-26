شراكة مجموعة سوميه التعليمية تُسهم في تسريع تحول قطاع السياحة في المملكة تماشياً مع رؤية 2030

وفي حديثه عن التوسّع المرتقب لمعهد "ليه روش" تماشياً مع نمو قطاعي السياحة والضيافة في المملكة، قال كارلوس دييث دي لاسترا، الرئيس التنفيذي لمعهد "ليه روش": "تُنفّذ المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز عمليات التحول الوطني في عصرنا، وتُعد السياحة في صميم رؤية 2030. وتؤكد هذه الرؤية الطموحة على تنمية القدرات البشرية، والتميز في تقديم الخدمات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة. ونحن في "ليه روش" نفخر بالمساهمة في هذه الرؤية من خلال إطلاق الحرم الجامعي الرئيسي الجديد للمعهد في المملكة، والمقرر افتتاحه في عام 2026".