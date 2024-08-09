في نظام الفساد الجديد.. تحويل الأموال للزوجة لن يكون طوق نجاة من المحاكمة

وتفصيلاً، قالت المادة التاسعة عشرة إنه عندما يطرأ على ثروة الموظف العام ومَن في حكمه، بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله، أو موارده، بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد، يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة.