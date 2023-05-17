السعودية ونيجيريا توقّعان مذكرةَ تفاهم لتعزيز التعاون في "مكافحة الفساد"

استقبل رئيسُ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقرّ الهيئة، اليوم؛ الرئيسَ التنفيذي للهيئة المعنيّة بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، عبدالرشيد أحمد باوا، والوفد المرافق له.