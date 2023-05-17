السعودية ونيجيريا توقّعان مذكرةَ تفاهم لتعزيز التعاون في "مكافحة الفساد"

استقبل رئيسُ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقرّ الهيئة، اليوم؛ الرئيسَ التنفيذي للهيئة المعنيّة بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، عبدالرشيد أحمد باوا، والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبالُ بحثَ سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئةُ الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجربة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ذات المجال.
ووقّعت خلال اللقاء مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ لتعزيز التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل المعلومات المتعلّقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.