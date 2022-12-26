إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة اليوم، بدء صرف تعويضات العقارات الداخلة ضمن نطاق "مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء" التي تم نزع ملكيتها لمصلحة المشروع.
ودعت الهيئة مُلاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدّد لمشروع التوسعة، إلى إخلاء عقاراتهم، ومراجعة إدارة الممتلكات بالهيئة، مع إحضار نسخة محدّثة من صك ملكية العقار، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه، لإنهاء إجراءات صرف التعويضات.
وحدّدت الهيئة غرة شهر رجب المقبل موعداً لفصل الخدمات عن العقارات التي تدخل ضمن النطاق الجغرافي للمشروع، تمهيداً لمباشرة أعمال الإزالة لتنفيذ أعمال المشروع الذي يهدف إلى توسعة الجامع والمرافق التابعة، لاستيعاب أكبر عدد من المصلين.