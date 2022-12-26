إخلاء العقارات الواقعة ضمن مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء

وحدّدت الهيئة غرة شهر رجب المقبل موعداً لفصل الخدمات عن العقارات التي تدخل ضمن النطاق الجغرافي للمشروع، تمهيداً لمباشرة أعمال الإزالة لتنفيذ أعمال المشروع الذي يهدف إلى توسعة الجامع والمرافق التابعة، لاستيعاب أكبر عدد من المصلين.