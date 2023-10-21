أكاديمية الطاقة تعلن عن تعاونٍ استراتيجي مع كلية شيرين للطاقة بأوزباكستان

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه طارق بن محمد الشمراني، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية الطامحة إلى بناء القدرات وتمكين الكوادر التدريبية وتبادل الخبرات فيما يخص التدريب والتأهيل سواءً للكوادر الوطنية من منظور وطني، أو بمثل هذه الشراكات التي تعزز من التعاون الدولي في مجالات الطاقة مواكبة لرؤية السعودية 2030.