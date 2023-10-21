أكاديمية الطاقة تعلن عن تعاونٍ استراتيجي مع كلية شيرين للطاقة بأوزباكستان

أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه، إحدى الأكاديميات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، بشراكة استراتيجية مع شركة أكوا باور إنترناشونال، عن تعاونها الدولي الاستراتيجي مع كلية شيرين للطاقة في جمهورية أوزبكستان.
وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لتعزيز التعاون والدور الفاعل في الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، وتتضمن تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة وبناء الشراكات المهمة، وترسيخها في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه طارق بن محمد الشمراني، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية الطامحة إلى بناء القدرات وتمكين الكوادر التدريبية وتبادل الخبرات فيما يخص التدريب والتأهيل سواءً للكوادر الوطنية من منظور وطني، أو بمثل هذه الشراكات التي تعزز من التعاون الدولي في مجالات الطاقة مواكبة لرؤية السعودية 2030.
وأكد أهمية هذه الشراكة نحو تحقيق الاستدامة وتطوير القوى البشرية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر؛ مما يمهّد الطريق لتحقيق تطورات استثنائية في هذا المجال الحيوي؛ منوهًا باهتمام مجلس إدارة الأكاديمية بدعم مختلف أوجه التعاون الدولي التقني والمهني بين الأكاديمية ونظيراتها من المؤسسات العلمية الدولية في مجالات الطاقة.