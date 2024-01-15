على حافة جبل "طويق" قابل للطي والسحب.. حقائق وأرقام عن استاد محمد بن سلمان

ويعد استاد الأمير محمد بن سلمان، هو الاستاد الوحيد في العالم الذي يجمع حائطاً وسقفاً وأرضية ملعب قابلة للسحب، كما يمكن للمكان أن يتحول إلى ملعب مصغّر لاستضافة فعاليات خاصة يبلغ حضورها 1,000 شخص فقط من خلال رفع الحواجز الفاصلة.