"الفيصل": لولي العهد دور كبير في صناعة علاقات متميزة يسودها روح التفاهم وثقافة الحوار

وكان الفيصل قد قام بجولة تعريفية في أرجاء الجامعة، متعرفاً على أقسامها ومرافقها الأكاديمية مستمعاً لشرح مفصل عن الجامعة وعن البرامج والتخصصات التعليمية؛ التي تقدمها ومنها برامج تتعلق بالقانون والدبلوماسية هي: قسم القانونِ والدبلوماسيَّةِ، وقسمِ الدبلوماسيَّةِ والعلاقاتِ الدوليَّةِ، وماجستيرِ الآدابِ في العلاقاتِ الدوليّةِ، وهو أولُ برنامجِ ماجستيرِ باللغة العربية في المملكة في مجال الآداب "العلاقاتِ الدوليَّة" للطلابِ والطالبات.