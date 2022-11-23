إجازة الفصل الدراسي الأول للمعلمين والطلاب تبدأ بنهاية دوام غد الخميس

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، فيما يؤدّي الطلاب والطالبات اختبارات اليوم الأربعاء إلى الأسبوع الأول من الفصل القادم، بعد أن جاء اليوم إجازةً رسمية؛ تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
وتفصيلًا: جاء ذلك مع تطبيق التقويم الدراسي الجديد للعام الثاني، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، فالفصل الدراسي الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني، فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني في العاشر من جمادى الأول، الذي يستمر حتى 10 شعبان، وتبدأ بنهاية هذا اليوم إجازة الفصل الدراسي الثاني، ويتخلل هذا الفصل إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة يوم التأسيس.
وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 20 شعبان، ويمرّ بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ويختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.