إجازة الفصل الدراسي الأول للمعلمين والطلاب تبدأ بنهاية دوام غد الخميس

وتفصيلًا: جاء ذلك مع تطبيق التقويم الدراسي الجديد للعام الثاني، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، فالفصل الدراسي الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني، فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني في العاشر من جمادى الأول، الذي يستمر حتى 10 شعبان، وتبدأ بنهاية هذا اليوم إجازة الفصل الدراسي الثاني، ويتخلل هذا الفصل إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة يوم التأسيس.