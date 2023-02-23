الموروث والفنون الشعبية تجذبان أطفال جازان في احتفالات يوم التأسيس بفعالية الليوان

شارك أطفال منطقة جازان في احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مرتدين الأزياء الشعبية التقليدية، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي.
وجال الأطفال مع ذويهم أركان فعاليات "الليوان" بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي التي تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ حيث تعرفوا على تاريخ المملكة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون.
واستهوت الفنون والموروثات الشعبية زوار مقر فعالية "الليوان"، وتَعرف الزوار على مختلف الألوان الفنية التي أدتها فرقة الفنون الشعبية، واشتهرت بها بعض مدن المملكة، ووجدت إقبالًا متميزًا من قِبَل الزوار الذين طالعوا العروض الفلكلورية، بألحانها الشعبية الآتية من جميع مناطق المملكة، ضمن عروض أدائية تناغمت مع الأزياء والرقصات التراثية.
واستمتع الزوار بمختلف العروض التراثية التي أضفت البهجة والفرح لدى كافة شرائح المجتمع.