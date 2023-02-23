الموروث والفنون الشعبية تجذبان أطفال جازان في احتفالات يوم التأسيس بفعالية الليوان

واستهوت الفنون والموروثات الشعبية زوار مقر فعالية "الليوان"، وتَعرف الزوار على مختلف الألوان الفنية التي أدتها فرقة الفنون الشعبية، واشتهرت بها بعض مدن المملكة، ووجدت إقبالًا متميزًا من قِبَل الزوار الذين طالعوا العروض الفلكلورية، بألحانها الشعبية الآتية من جميع مناطق المملكة، ضمن عروض أدائية تناغمت مع الأزياء والرقصات التراثية.