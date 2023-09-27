القيادة تعزي ملك مملكة البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له قوة دفاع البحرين

وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكّدين وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين، ومعربين لكم ولأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون".