الخُبر.. زرع مُنظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني اعتلالاً نادراً

وذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات نفتخر ونفاخر بها، مثمّناً جهود الطاقم الطبي، الذي استطاع أن يقدم فريقه كامل الرعاية والعناية للمريض وأن ينجحوا في هذه العملية المعقدة، متمنياً دوام التوفيق والسداد للجميع.