الخُبر.. زرع مُنظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني اعتلالاً نادراً

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في زراعة جهاز منظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني اعتلالاً خلقياً نادراً يؤدي لبطء نبضات القلب.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن المستشفى الجامعي يخطو خطوات واسعة نحو التقدم والعلاج الطبي من خلال الكوادر الوطنية التي استطاعت أن تقدم كثيراً من الإنجازات على المجالات والمستويات المحلية والعالمية كافة.
وذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات نفتخر ونفاخر بها، مثمّناً جهود الطاقم الطبي، الذي استطاع أن يقدم فريقه كامل الرعاية والعناية للمريض وأن ينجحوا في هذه العملية المعقدة، متمنياً دوام التوفيق والسداد للجميع.
من جانبه، أفاد رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة الدكتور عبدالله البرعي، بأنه تم إجراء عملية زراعة جهاز منظم لنبضات القلب لطفل حديث الولادة يعاني اعتلالاً خلقياً نادراً يؤدي لبطء في نبضات القلب؛ وتحدث هذه الحالة مرة لكل 20,000 - 25,000 ولادة وشُخصت الحالة من قِبل الاستشاري المباشر للحالة الدكتور بسام عواري.
وتمت العملية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عوضاً عن غرفة العمليات نظراً للوضع الصحي للمريض، حيث أشرفنا والطاقم الطبي بتهيئة وتوفير كافية المتطلبات اللازمة لإجراء العملية.
وأجرى العملية فريق وحدة جراحة أمراض القلب، وتعد هذه العملية الأولى لطفل حديث الولادة في مستشفى الملك فهد الجامعي.