وزير الخارجية: المملكة حريصة على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحًا كالأمن الغذائي

وأضاف: "ترسيخًا لدور السعودية الريادي في هذا المجال أطلقت السعودية مبادرتَي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، دعمًا للجهود الوطنية والإقليمية في هذا الخصوص، وأعلنت أهدافًا طموحة لتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة إنتاجها واستهلاكها، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة، وتعزيز التشجير المستدام، وخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م، والوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط السعودية التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي. وستعقد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قمتها الثانية شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ على هامش مؤتمر التغير المناخي (COP 27). وترحب السعودية بالمساهمات الفاعلة كافة من الدول الإفريقية، والاستفادة من خبراتها في طرح وتبادل وجهات النظر، بما يحقق أهداف المبادرة، ويعظم من نتائجها".