"سدايا" تدعو الأفراد والجهات الحكومية والخاصة لإبداء مرئياتهم حول لوائح نظام حماية البيانات الشخصية

ويسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية، ورفع مستوى التزام الجهات بضوابط وإجراءات معالجتها؛ ما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بما ينعكس على نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.