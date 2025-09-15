مواطن يُنشئ منزلًا في شارع بحي من أكبر أحياء جدة

طالب عدد من المواطنين في جدة بتحرير شارع طاهر زمخشري، الذي يربط طريق الملك عبدالعزيز شرقًا بكورنيش البحر غربًا في حي الشاطئ 1، أحد أكبر أحياء جدة، بعد أن أُغلق قبل وصوله إلى البحر بمنزل أنشأه أحد المواطنين. وقال الأهالي لـ"سبق" إن الجهات المختصة على علم بذلك – بحسب قولهم – مؤكدين أنهم طالبوا بتحرير الشارع لكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن.
وأوضح المواطنون أن الشارع يتكوّن من مسارين، حيث إن المسار القادم من البحر باتجاه الشرق مفتوح، فيما المسار الموازي له باتجاه الغرب مغلق، وكان من المفترض أن يرتبط مباشرة بشارع الكورنيش المطل على البحر. وجددوا مطالباتهم بفتح الشارع وتحريره لإيصاله بشارع الكورنيش أسوة ببقية الشوارع الأخرى في الحي.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي أن شارع طاهر زمخشري بحي الشاطئ يُعد من الشوارع غير النافذة، وفق المخطط رقم (3/273/ع) والكروكيات المعتمدة.