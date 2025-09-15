مواطن يُنشئ منزلًا في شارع بحي من أكبر أحياء جدة

طالب عدد من المواطنين في جدة بتحرير شارع طاهر زمخشري، الذي يربط طريق الملك عبدالعزيز شرقًا بكورنيش البحر غربًا في حي الشاطئ 1، أحد أكبر أحياء جدة، بعد أن أُغلق قبل وصوله إلى البحر بمنزل أنشأه أحد المواطنين. وقال الأهالي لـ"سبق" إن الجهات المختصة على علم بذلك – بحسب قولهم – مؤكدين أنهم طالبوا بتحرير الشارع لكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن.