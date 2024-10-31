صندوق استثماري جديد بمليار دولار بين المملكة وهونغ كونغ

وبموجب المذكرة، سيركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محليًا من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة.