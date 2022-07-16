أنشطته قاصرة على الأغراض السلمية.. ما أهداف المملكة من المشروع الوطني للطاقة الذرية؟

‬ في إطار التحول الكامل للمملكة إلى تنويع مصادر دخلها القومي، اعتمادًا على تنويع مسارات الاقتصاد المحققة للتنمية المستدامة، طبقًا لـ"رؤية 2030" سعت المملكة إلى مواجهة تحديات قطاع الطاقة الذي كان يقتصر في توفير احتياجاتها على البترول والغاز، فأدخلت الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، في سعيها لبناء قطاع للطاقة البديلة؛ من أجل مواجهة احتياجاتها المتزايدة للطاقة؛ حيث يتوقع أن تتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء بوتيرته الحالية 120 جيجاوات، وتصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يوميًّا بحلول عام 2030؛ بحسب التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 2016.