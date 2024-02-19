بشعار "تمكين النمو".. "الجدعان" يرعى "ملتقى السوق المالية السعودية 3" في الرياض

انطلقت اليوم النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، تحت شعار "تمكين النمو"، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، ويستمر على مدى يومين في مدينة الرياض، برعاية وزير المالية رئيس لجنة تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان.