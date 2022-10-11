"أرامكو" تدشّن مشروعًا مشتركًا لتصنيع أجهزة الحفر داخل المملكة لأول مرة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (NOV)، كلاي ويليامز: تفخر (NOV) بدعم توسيع قدرات الحفر الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتنا الرائدة في المعدات المستخدمة في الحفر، وستوفر (NOV) مع شريكنا القيّم أرامكو السعودية، معدات حفر عالية الكفاءة وخدمات ودعم ما بعد البيع على مستوى عالمي، للمساعدة في تطوير المحفظة المتنامية لفرص الحفر في المملكة، كما أن استثماراتنا الآن ستفيد الأجيال القادمة، لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي والازدهار المستقبلي في المملكة.