مختص: تأسيس "طيران الرياض" سيفتح آفاقًا جديدة لمكانة السعودية في عالم الطيران والسياحة

أوضح خالد الصعب، مختص في السفر والسياحة، أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، سيفتح آفاقًا جديدة لمكانة السعودية في عالم الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة وبإمكاناتها الكبيرة ستُسهم في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزز من موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وإفريقيا وأوروبا.