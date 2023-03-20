"مرصد جامعة المجمعة الفلكي": هلال الثلاثاء سيغرب قبل الشمس.. والخميس غرة رمضان

أكد مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، أن المرصد سيقوم برصد هلال رمضان يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان في مقر الترائي بحوطة سدير؛ مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب يوم الثلاثاء قبل الشمس؛ مما يعني استحالة رؤية الهلال لعدم وجوده في الأفق، وبهذا يكون الأربعاء المكمل لشهر شعبان ٣٠ يومًا، والخميس أول أيام رمضان.
وفي التفاصيل، قال مرصد جامعة المجمعة: سيقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، برصد هلال شهر رمضان ١٤٤٤ هـ".
وأضاف: "يسرّ المرصد الفلكي أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال، بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م حسب تقويم أم القرى، وتفيد المعطيات الحسابية بأن القمر سيغرب قبل الشمس، وسيحدث الاقتران الساعة 8:23 مساءً بتوقيت الرياض"؛ (وهذا يعني استحالة رؤية الهلال لعدم وجوده في الأفق وقت غروب الشمس، وبهذا يكون يوم الأربعاء تكملة شعبان ٣٠ يومًا، والخميس غرة رمضان).
وتابع: "يوم الأربعاء 30 شعبان الموافق 22 مارس 2023م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:32، ويغرب الهلال الساعة 7:23".
أما في موقع المرصد الفلكي، فستغرب الشمس الساعة 6:09 عند درجة 271، وسيغرب الهلال الساعة 7:00 عند درجة 274؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 51 دقيقة، بارتفاع 11.25 درجة واستطالة 12.25 درجة".