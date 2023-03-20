"مرصد جامعة المجمعة الفلكي": هلال الثلاثاء سيغرب قبل الشمس.. والخميس غرة رمضان

أكد مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، أن المرصد سيقوم برصد هلال رمضان يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان في مقر الترائي بحوطة سدير؛ مشيرًا إلى أن الهلال سيغرب يوم الثلاثاء قبل الشمس؛ مما يعني استحالة رؤية الهلال لعدم وجوده في الأفق، وبهذا يكون الأربعاء المكمل لشهر شعبان ٣٠ يومًا، والخميس أول أيام رمضان.