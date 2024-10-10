وكالة الفضاء السعودية تختتم مشاركاتها في أسبوع الفضاء العالمي بعد إطلاق حملة توعوية وتفاعلية

اختتمت وكالة الفضاء السعودية مشاركاتها المتنوعة في أسبوع الفضاء العالمي، الذي يُقام سنويًا من 4 إلى 10 أكتوبر. وقد ركزت نسخة هذا العام على "الفضاء والتغير المناخي"، مسلطةً الضوء على دور تقنيات الفضاء في فهم ومواجهة هذا التحدي العالمي. يتزامن هذا الحدث مع ذكرى إطلاق أول قمر صناعي وتوقيع معاهدة الفضاء الخارجي، التي وضعت الأسس لاستخدام الفضاء للأغراض السلمية.