مجلس الصحة الخليجي يكشف عن خطورة زيادة الكتلة العضلية بهرمون النمو والستيرويد

حذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال سلسلته التوعوية "إشاعة الأسبوع"، من استخدام هرمونات النمو والستيرويد بغرض زيادة الكتلة العضلية، ويكون ذلك بشكل ملحوظ وبكثرة لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام.
وأوضح المجلس أن أخذ هرمون النمو والستيرويد، قد يسبب مضاعفات خطيرة منها: (الضعف الجنسي، ومشاكل في الكبد، وتليف الكلى، وأمراض القلب ومنها النوبة القلبية).
من ناحية ثانية، كشف مجلس الصحة الخليجي عن كيفية زيادة الكتلة العضلية بشكل آمن دون تناول هذه المواد الخطرة؛ وذلك من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد؛ فلا بد من استشارة طبيب متخصص ولديه متابعة كاملة لحالة الشخص الطبية.