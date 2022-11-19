مجلس الصحة الخليجي يكشف عن خطورة زيادة الكتلة العضلية بهرمون النمو والستيرويد

من ناحية ثانية، كشف مجلس الصحة الخليجي عن كيفية زيادة الكتلة العضلية بشكل آمن دون تناول هذه المواد الخطرة؛ وذلك من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد؛ فلا بد من استشارة طبيب متخصص ولديه متابعة كاملة لحالة الشخص الطبية.