الباحة تحتفل بالعيد: 9 وجهات سياحية تنتظر الزوار من أنحاء العالم

ويتوافد السياح من مختلف المناطق والدول لاستكشاف عبق الباحة المتمثل في تاريخها وجمال طبيعتها، ولقضاء إجازة العيد بالباحة في تجربة سياحية متميزة تمتد إلى ثلاثة أيام، يمكن أن تبدأ يومك الأول بزيارة متحف الباحة، الذي يكشف عن تاريخ وثقافة المنطقة الغنية عبر العصور، واستكشاف القطع الأثرية والمعارض التي تعرض الأدوات المنزلية القديمة والأسلحة الأثرية والحلي والملابس التقليدية. وللتعرف على حياة السكان المحليين وعاداتهم وتقاليدهم، يمكنك الانطلاق في رحلة عبر الزمن في قرية ذي عين التراثية، لتستمتع بمشاهدة مبانيها الأثرية المصنوعة من الحجر والطين، والتي تعكس فن العمارة التقليدية في الباحة. وأخيرًا، اختتم يومك بالتوجه مساءً إلى مطعم "سول" الشهير لتجربة أشهى المأكولات المحلية والعالمية في أجواء ساحرة وإطلالات خضراء.