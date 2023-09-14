بمشاركة عشرات العلماء والمتخصّصين.. انطلاق جلسات "قمة العلا العالمية للآثار" في يومها الأول

وحملت الجلسات عددًا من النقاشات الحوارية والمعرفية المتنوعة، في مجال تطوير علم الآثار، والتحديات، بمشاركة عدد من الخبراء تحدّثوا من خلال محاورها الأربعة عن: "الهوية، ومشهد الآثار، والمرونة، وإمكانية الوصول".