الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة يباشر 7183 حالة خلال الأسبوع الأول من رمضان
استقبلت الفرق الاسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة والمراكز التابعة لها، (7183) حالة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 1445هـ.
وتنوّعت الحالات ما بين حوادث وحالات مرضية، حيث بلغ عدد حالات الحوادث التي تمّت مباشرتها (1119) حالة، فيما بلغ عدد الحالات المرضية (6064) حالة، تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.
وبيّن الهلال الأحمر أن عدد المراكز الإسعافية التابعة للعاصمة المقدّسة (38) مركزاً إسعافياً تعمل على مدار الساعة ومجهّزة بأحدث المعدات الاسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف، إضافة إلى عربات الجولف والدراجات النارية والهوائية والسكوترات وعربات الكوارث للإصابات المتعددة التي تعمل في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف.
وتستقبل غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية (أسعفني)، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضاً للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ ويوفّر أيضاً معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية والعديد من المميزات داخل التطبيق.