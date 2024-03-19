الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة يباشر 7183 حالة خلال الأسبوع الأول من رمضان

وتستقبل غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية (أسعفني)، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضاً للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ ويوفّر أيضاً معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية والعديد من المميزات داخل التطبيق.