إمام المسجد النبوي يزور باكستان ضمن "زيارات أئمة الحرمين"

وتستمر رئاسة الشؤون الدينية في تعظيم استراتيجياتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية في المحيط الإسلامي والعالمي، مستثمرة منزلة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، ومكانتهم الدينية؛ لما حباهم الله تعالى من المنقبة والاصطفاء بالإمامة والخطابة في بيت الله الحرام، ومسجد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.