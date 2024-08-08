إمام المسجد النبوي يزور باكستان ضمن "زيارات أئمة الحرمين"

يزور إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير، حاليًا جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن برنامج "زيارات أئمة الحرمين الشريفين"، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية.
يأتي ذلك استثمارًا لمنزلة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين في نفوس المسلمين، ولتوطيد مكانة المملكة في وجدان الشعب الباكستاني.
كما تأتي الزيارة في إطار تعزيز دور أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم الإسلامي.
ومن المقرر أن يلتقي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير، خلال زيارته الرئيس الباكستاني آصف زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وعدد من علماء الجمهورية الإسلامية.
ومن المقرر أن يُلقي -بمشيئة الله- الشيخ "البدير"، غدًا الجمعة، بمسجد الملك فيصل بإسلام أباد، خطبة الجمعة، ثم يؤم المصلين.
وتحرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز المخرجات الدينية الوسطية وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين.
وتستمر رئاسة الشؤون الدينية في تعظيم استراتيجياتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية في المحيط الإسلامي والعالمي، مستثمرة منزلة أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين، ومكانتهم الدينية؛ لما حباهم الله تعالى من المنقبة والاصطفاء بالإمامة والخطابة في بيت الله الحرام، ومسجد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام.