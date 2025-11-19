اتفاقية سعودية–أمريكية تعزّز الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور سمو ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، في خطوة تُرسّخ موقع المملكة كلاعب محوري في مستقبل التقنيات المتقدمة.
وتفتح الاتفاقية مساراً جديداً للتعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتطوير معالجات متقدمة فائقة السرعة داخل المملكة، إلى جانب بناء مراكز بيانات كبرى تدعم القدرات التقنية الوطنية وتستوعب النمو المتسارع في الطلب على الخدمات الرقمية.
كما تتضمن الشراكة تنمية مشاريع البحث والابتكار المشترك، وتبادل الخبرات، وتوطين المعرفة المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز تنافسية المملكة ويمكّنها من تقديم حلول تخدم الإنسان وتراعي متطلبات الاستدامة.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن توقيع الاتفاقية أمام سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي يمثّل بداية فصل جديد تتقدم فيه المملكة والولايات المتحدة معًا نحو عصر الذكاء الاصطناعي بطاقة بشرية وتقنية ومادية، قائلاً إن هذا التعاون سيُسهم في فتح آفاق واسعة وفرص مستقبلية نوعية.
وترتكز الشراكة على الميزات التنافسية للمملكة، ومنها موقعها الجغرافي، وريادتها في قطاع الطاقة، وتوافر الأراضي اللازمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، إضافة إلى وجود واحد من أكبر التجمّعات للمهارات الرقمية في المنطقة.