جمع بين التراث والفنون والتسوق والترفيه.. اختتام "موسم شتاء مرات 5"

وافتتح الموسم محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ يوم الجمعة 6/ 5 / 1446هــ، الموافق 8 / 11 / 2024م، واستمر لمدة ثمانية أيام. وأقيمت الفعاليات في مركز التنمية الحضاري على طريق الملك عبدالعزيز، وفي منطقة البوليفارد، التي أضيف لها هذا العام جادة البوليفارد بطول 100م، التي توزعت عليها عربات الطعام، وكذلك من الأُسر المنتجة، التي قدمت البضائع المتنوعة.