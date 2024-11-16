جمع بين التراث والفنون والتسوق والترفيه.. اختتام "موسم شتاء مرات 5"

اختُتم مساء أمس "موسم شتاء محافظة مرات" في نسخته الخامسة، الذي جمع بين التراث والأدب والفنون التشكيلية والتسوق والترفيه، وحظي برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وحقق الموسم، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمرات، نجاحًا باهرًا؛ إذ تجاوز عدد زوار الموسم 100 ألف زائر، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 150 مشاركًا في التمور وعربات الطعام والأُسر المنتجة، وتجاوزت مبيعاته خمسة ملايين ريال.
وافتتح الموسم محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ يوم الجمعة 6/ 5 / 1446هــ، الموافق 8 / 11 / 2024م، واستمر لمدة ثمانية أيام. وأقيمت الفعاليات في مركز التنمية الحضاري على طريق الملك عبدالعزيز، وفي منطقة البوليفارد، التي أضيف لها هذا العام جادة البوليفارد بطول 100م، التي توزعت عليها عربات الطعام، وكذلك من الأُسر المنتجة، التي قدمت البضائع المتنوعة.
وتنوعت فعاليات الموسم، وكان من أبرزها جناح السعودية العظمى الذي تم من خلاله عرض أبرز مشاريع الوطن في رؤيته المباركة 2030م، وركن الفضاء، وجناح نفائس المخطوطات، ومعرض عهد الأرض البيئي الفني، ومسرح الطفل، ومنطقة الألعاب، والفنون الشعبية، ومعرض التمور تحت إشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
فيما شارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجناح توعوي، وكذلك مستشفى محافظة مرات الذي قدَّم التطعيمات للإنفلونزا الموسمية والحزام الناري والخدمات الطبية أيام الموسم.
وشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي بعربة للتبرع بالدم، شهدت إقبالاً كبيرًا من المتبرعين، فيما قدمت بلدية محافظة مرات العديد من الخدمات في التجهيز والنظافة طيلة أيام الموسم.
وشاركت إدارة مرور محافظة مرات في تنظيم الموسم بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال الوجود في الطرق الرئيسية، وعند بوابة المهرجان، وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير، والوقوف على الحركة المرورية.
وتخلل الموسم رعاية وكيل المحافظة صالح السمحان حفل تكريم الرعاة والمشاركين والجهات الحكومية المشاركة، كما تم تكريم رجل العام في محافظة مرات الشيخ سليماني محمد السليم، فيما قامت اللجنة المنظمة بمبادرة تكريم عمال بلدية محافظة مرات المشاركين في نظافة منطقة الفعاليات بعدد من الهدايا، وسط احتفاء الحضور بهم.