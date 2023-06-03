"إمتاع ومكاسب".. لماذا تُعدّ "جولة المملكة 2023" أضخم فعالية ترفيهية في تاريخ المملكة؟

وفي ضوء شمول "جولة المملكة 2023"، لـ17 منطقة ومدينة؛ فإنها تُعدّ أضخم فعالية ترفيهية في تاريخ المملكة، ولا تقتصر النتائج الإيجابية للجولة على إمتاع سكان مناطق المملكة، مواطنين ومقيمين وزوارًا، من خلال فعاليات الترفيه المتنوعة والمبهرة، وإنما تتضمّن النتائج خلق حراك اقتصادي في كل منطقة، عبر إشراك شركات كل منطقة في تنظيم وإدارة الفعاليات، وخلق مئات الوظائف لأبناء كل منطقة خلال فترة الفعاليات؛ فبرنامج "جودة الحياة" يهدف في أحد أهدافه إلى تنويع الاقتصاد، وتعمل كل قطاعاته، ومن بينها قطاع الترفيه، على تحقيق تنويع الأنشطة الاقتصادية أيضًا.