جامعة طيبة تُطلق برنامج "ركائز" لتأهيل خريجيها لسوق العمل

وتركز البرامج على تأهيل الطلبة، وتوفير المعارف النوعية للمتميزين، لمواءمة مخرجات التعليم لاحتياج سوق العمل، وتتناول البرامج مجالات كتابة الأبحاث والتقارير العلمية، والاتصال الفعّال، وأساسيات وعلوم الحاسب الآلي، وتطوير الذات، وبناء السيرة الذاتية، والصحة النفسية، والإلقاء والتقديم، والكتابة الإبداعية، والفن والفلسفة، والتفكير الإبداعي، والهندسة والتصاميم، والمهارات القانونية، والتخطيط الإستراتيجي، والمهارات الإدارية.