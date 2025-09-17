"بنك الجزيرة" يوقّع اتفاقيات تعاون لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز خدماته الرقمية

أبرم بنك الجزيرة عدة اتفاقيات تعاون مع شركات شملت كلاً من "GO TELECOM" إلى جانب "SingleView "و" Bwatech"، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التقنية وتطوير خدمة العملاء لدى البنك. وجاء توقيع الاتفاقيات خلال مشاركة البنك في مؤتمر "Money 20/20 Middle East"، الذي يعد حدثاً عالمياً بارزاً في مجالات التقنية المالية وحلول الدفع الرقمي. وانطلقت أعمال المؤتمر يوم الإثنين، 15 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم).