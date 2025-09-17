"بنك الجزيرة" يوقّع اتفاقيات تعاون لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز خدماته الرقمية

أبرم بنك الجزيرة عدة اتفاقيات تعاون مع شركات شملت كلاً من "GO TELECOM" إلى جانب "SingleView "و" Bwatech"، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التقنية وتطوير خدمة العملاء لدى البنك. وجاء توقيع الاتفاقيات خلال مشاركة البنك في مؤتمر "Money 20/20 Middle East"، الذي يعد حدثاً عالمياً بارزاً في مجالات التقنية المالية وحلول الدفع الرقمي. وانطلقت أعمال المؤتمر يوم الإثنين، 15 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم).
فقد جاءت الاتفاقية مع شركة GO TELECOM لتعزيز البنية التحتية للاتصالات داخل البنك، بما يتيح تقديم خدمات رقمية أسرع وأكثر أمانًا للعملاء من الأفراد والشركات.
وفي مجال إدارة النقد والسيولة، عقد البنك اتفاقيتين مع شركتي SingleView و Bwatech، لتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة العمليات المالية وترتقي بتجربة العملاء المصرفية، بما يعكس التزام البنك بالابتكار والتحسين المستمر.
يواصل بنك الجزيرة تركيز جهوده على ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة الأعمال والنمو في بيئة مالية متطورة. وتأتي هذه الشراكات لتفتح آفاقًا أوسع لتوسيع نطاق خدمات البنك وتعزيز دوره في بناء منظومة مالية رقمية متقدمة، تسهم في تحقيق مستهدفات وبرنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030.