"الحياة الفطرية": غرامة إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة قد تصل لـ 100 ألف

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من التورط في مخالفة إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص، حيث عقوبة ذلك قد تصل فيها الغرامة لـ "100" ألف ريال.
وتفصيلاً، نبه "المركز" لحظر الأنظمة لإطلاق الكائنات الفطرية العشوائي (المحلية) في الطبيعة، من الكائنات المدرجة في قوائم المركز أو اتفاقية الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون الحصول على ترخيص بذلك، وأن الأنظمة كذلك تمنع إطلاق غير المحلية.
وأضاف بأن غرامة التورط في مخالفة إطلاق الكائنات المحلية في الطبيعة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ غرامة غير المحلية (100) ألف ريال.