"الحياة الفطرية": غرامة إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة قد تصل لـ 100 ألف

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من التورط في مخالفة إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص، حيث عقوبة ذلك قد تصل فيها الغرامة لـ "100" ألف ريال.