1.298.886 قرص إمفيتامين في قبضة "مكافحة المخدرات".. بعد محاولة تهريبها بميناء جدة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها؛ أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1.298.886) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.