عقب فيديو متداول.. شرطة الرياض توقيف شخص آوى مخالفاً لـ "أمن الحدود"

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة، أنه إشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلافٍ بينه وبين آخر آواه وشغّله، موضحاً أن إجراءات الاستدلال أظهرت أنه مخالفٌ لنظام أمن الحدود ومن الجنسية اليمنية.