"باهمام" يكشف عن دراسة تربط بين النوم والاستيقاظ المبكر وجودة الحياة

ونشر البروفيسور باهمام دراسة حديثة بنتائج مهمة ذات ارتباط بما سبق، تفيد بأن ‏"الحصول على أقل من ست ساعات نوم في الليل يقلل من فوائد ممارسة التمارين الرياضية على الدماغ ووظائفه. وقد درس الباحثون وظائف الإدراك على مدار 10 سنوات في 8958 شخصًا، تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، وتم تقييم ذلك على أساس اختبار الذاكرة؛ إذ طلب من المشاركين استرجاع قائمة تتألف من 10 كلمات فورًا، وبعد فترة تأخير، وكذلك اختبار اللباقة اللفظية الذي طلب من المشاركين ذكر أكبر عدد ممكن من الحيوانات في دقيقة واحدة.