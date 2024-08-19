خلال أسبوع.. المرور يضبط 1104 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور، في ضبط 1104 دراجات آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة، ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس وحتى السبت 17 أغسطس.
وجاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 575 مخالفة، تليها الرياض 121 مخالفة، ثم المدينة المنورة 106، والطائف 99.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت: القصيم 50 دراجة مخالفة، ثم عسير 33 مخالفة، والعاصمة المقدسة 25 مخالفة، وجازان 24، والشرقية 23 مخالفة، تليها نجران 18 مخالفة، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وحائل والقريات 8 مخالفات، وتبوك والباحة مخالفتان، ثم الجوف مخالفة واحدة.