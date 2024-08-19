خلال أسبوع.. المرور يضبط 1104 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت: القصيم 50 دراجة مخالفة، ثم عسير 33 مخالفة، والعاصمة المقدسة 25 مخالفة، وجازان 24، والشرقية 23 مخالفة، تليها نجران 18 مخالفة، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وحائل والقريات 8 مخالفات، وتبوك والباحة مخالفتان، ثم الجوف مخالفة واحدة.