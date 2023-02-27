"إتقان" تطرح مزاد "مياسم" الحضوري لـ11 منتجاً عقارياً بالرياض عصر الغد

تطلق شركة إتقان العقارية عصر يوم غد الثلاثاء، مزاد "مياسم" العلني لبيع 11 منتجاً عقارياً متعددة الاستخدامات في العاصمة الرياض.
وتتنوع المنتجات العقارية ما بين أراض سكنية وتجارية وقصور فخمة وعمائر تجارية وسكنية في مواقع فريدة متوزعة في نواحي مدينة الرياض وضواحيها، وتقدر مساحتها المعروضة بأكثر من 51 ألف متر مربع.
وتعقد وقائع المزاد حضورياً في فندق "هوليدي إن" الرياض يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر مباشرة، كما سيتم نقله عبر البث المباشر بمنصات إتقان العقارية.
وجددت الشركة التأكيد على أن في مقدمة العقارات المعروضة في مزاد مياسم "أرض المؤنسية" التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30.557 ألف متر مربع وتضم 18 قطعة سكنية وتجارية في شرق العاصمة الرياض وبجوار أماكن حيوية وعلى امتداد الطرق التي تعد شرياناً نابضاً ومحفزاً للمستثمرين.
وأضافت أن من المنتجات المعروضة في المزاد "منتجع المزاحمية" الذي يقع على مساحة تقدر بــ6337 متراً مربعاً وتعد وجهة السياحة الريفية بجوار العاصمة، كما يضم المزاد "قصر النخيل" الفريد على مساحة 4350 متراً مربعاً بحي النخيل بشمال مدينة الرياض أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خياراً استثنائياً في العاصمة الرياض.
ونوهت إلى أن مما يميز "مياسم" اشتمال المزاد على عمائر وفلل جاهزة وبمناطق متفرقة من العاصمة هي عمارة الريان والسلي وفلل النسيم وعمارة شبه الجزيزة والسعادة وفلتا الربوة والنسيم، والتي تكتسب أهمية بجاهزيتها للإفراغ المباشر وجني الأرباح والعوائد في أحياء العاصمة النابضة بالحراك الاقتصادي والسياحي ونشاط بيع المنتجات السكنية والتجارية اتساقاً مع مشاريع وبرامج رؤية 2030.
ودعت شركة إتقان العقارية عملاءها الكرام في حال وجود استفسارات إلى التواصل مع الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد "920001019"، أو عبر الجوال "050106030"، أو "0539647777"، كما يمكن الاطلاع على بروشور المزاد عبر الرابط ، أو الفيديو للمنتجات https://youtu.be/uhI3vcy-OzQ.