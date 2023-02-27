"إتقان" تطرح مزاد "مياسم" الحضوري لـ11 منتجاً عقارياً بالرياض عصر الغد

وأضافت أن من المنتجات المعروضة في المزاد "منتجع المزاحمية" الذي يقع على مساحة تقدر بــ6337 متراً مربعاً وتعد وجهة السياحة الريفية بجوار العاصمة، كما يضم المزاد "قصر النخيل" الفريد على مساحة 4350 متراً مربعاً بحي النخيل بشمال مدينة الرياض أحد أهم الأحياء المميزة والهادئة والقريبة من المنشآت الحكومية المهمة والتجارية، وهو ما يجعله خياراً استثنائياً في العاصمة الرياض.