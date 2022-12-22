"ريتشارد ميل" تفتتح الموسم الثاني من "جائزة ريتشارد ميل للفنون" في "اللوفر أبوظبي"

تفخر علامة "ريتشارد ميل" بتقديم الموسم الثاني المرتقب من "جائزة ريتشارد ميل للفنون"، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، وذلك استمرارًا لالتزامها بتوسعة حدود الإبداع المعاصر. وتعتمد الجائزة التي تقام تحت عنوان "فن الحين 2022"، على الزخم الذي حققته الدورة الأولى من الحدث الفني السنوي المرموق، الذي قدّمته علامة الساعات الفاخرة بالشراكة مع متحف اللوفر أبوظبي في العام 2021. وقد تقرّر توسعة نطاق الحدث وتعميق أثره هذا العام لدعم الإمكانات الفنية المعاصرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعدّ معرض "فن الحين 2022" نظرة استكشافية غير مسبوقة للمشهد الفني المزدهر في المنطقة، إذ يسلّط الضوء على الرؤى المستقبلية لعشرة فنانين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تحكّم في الجائزة لجنة رفيعة المستوى مؤلفة من خمسة أعضاء من مشاهير القيّمين والنقّاد وجامعي الأعمال الفنية. ومن المقرّر اختيار أحد المتأهلين الواصلين إلى التصفيات النهائية للفوز بجائزة "ريتشارد ميل للفنون 2022".
وكانت الدورة الافتتاحية من جائزة ريتشارد ميل للفنون أقيمت في العام 2021 وخُصّصت لإبراز مواهب الفنانين المعاصرين المقيمين في دولة الإمارات، حيث فاز فيها الفنان البحريني الأمريكي، ناصر الزياني، وحصل على جائزة نقدية قدرها 50,000 دولار في حفل رفيع المستوى أقيم في متحف اللوفر أبوظبي، وحضره فاريل ويليامز بجانب روّاد وجامعي أعمال فنية وخبراء بارزين في المنطقة. وقد تقرّر، من خلال التوسّع في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، رفع قيمة الجائزة النقدية الممنوحة هذا الموسم لتصل إلى 60,000 دولار، تعزيزًا للإنجاز الفني للفائز.
وتُعرض أعمال الفنانين العشرة المختارين للمشاركة في جائزة ريتشارد ميل للفنون بين 18 نوفمبر 2022 و19 فبراير 2023 في رواق متحف اللوفر أبوظبي.
ويكشف معرض أعمال الجائزة "فن الحين 2022"، التي تحتفي بموضوعات خالدة تتمحور حول "الرمز" و"الرمزية الأيقونية" من خلال عدسة الفن المعاصر، عن الممارسات والرؤى التي تساهم في إحداث الثورة في عالم الفن.
وبهذه المناسبة، قال بيتر هاريسون الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ريتشارد ميل، إن ساعات ريتشارد ميل لطالما جمعت بين تقاليد صناعة الساعات الفاخرة وإبداعات الفنون والتصميم والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من جائزة ريتشارد ميل للفنون تشجّع إطلاق حوار غير مسبوق بين المشاهد الفنية المحلية والعالمية وتبايناتها الغنية الدقيقة.
وأضاف: "إنه من دواعي الفخر أن أشهد النهج الإبداعي للفنانين حول موضوع "أيقونة... أيقوني" الذي أتوقع أن يفتح المجال أمام فصل جديد في المشهد الفني بدولة الإمارات ودول الخليج ومجتمع الفنون برمّته".
• سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة منصة منصة "أ.ع.م اللامحدودة" وجامع الأعمال الفنية وأحد رعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، إضافة إلى كونه الراعي الفخري لـ "آرت دبي".
• مراد منتظمي، مؤرخ فني وقيّم أبحاث في "تيت مودرن" بلندن.
• هلا وردة، معمارية ومؤسِّسة لشركة "إتش دبليو أركيتكتشر" وشريك المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل وقائد مشروع اللوفر أبوظبي.
• الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي.
• ريم فضة، مديرة المجمّع الثقافي بأبوظبي وقيّمة معرض "فن الحين 2022".
عفراء الظاهري (إماراتية مقيمة في الإمارات)، أيمن زيداني (سعودي مقيم في السعودية)، دانا عورتاني (سعودية فلسطينية مقيمة في السعودية)، إيليزابث دورازيو (برازيلية مقيمة في الإمارات)، منال الضويان (سعودية مقيمة في السعودية)، رند عبدالجبار (عراقية مقيمة في الإمارات)، شيخة المزروع (إماراتية مقيمة في الإمارات)، سيمرين مِهرا أجاروال (هندية مقيمة في الإمارات)، فيكرام ديفشا (هندي مقيم في الإمارات)، زينب الهاشمي (إماراتية مقيمة في الإمارات)