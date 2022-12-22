"ريتشارد ميل" تفتتح الموسم الثاني من "جائزة ريتشارد ميل للفنون" في "اللوفر أبوظبي"

وكانت الدورة الافتتاحية من جائزة ريتشارد ميل للفنون أقيمت في العام 2021 وخُصّصت لإبراز مواهب الفنانين المعاصرين المقيمين في دولة الإمارات، حيث فاز فيها الفنان البحريني الأمريكي، ناصر الزياني، وحصل على جائزة نقدية قدرها 50,000 دولار في حفل رفيع المستوى أقيم في متحف اللوفر أبوظبي، وحضره فاريل ويليامز بجانب روّاد وجامعي أعمال فنية وخبراء بارزين في المنطقة. وقد تقرّر، من خلال التوسّع في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، رفع قيمة الجائزة النقدية الممنوحة هذا الموسم لتصل إلى 60,000 دولار، تعزيزًا للإنجاز الفني للفائز.