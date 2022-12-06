قبل موقف أمير الحدود الشمالية.. تصرفات إنسانية تلقى الإعجاب لمسؤولين سعوديين مع ذوي الإعاقة

وفي وقت سابق أبدى محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، اهتمامًا كبيرًا بقضية الطفل المعنَّف من قِبل والده؛ إذ وجَّه بمباشرة الحالة فورًا من قِبل الجهات الأمنية والمختصة، والرفع بها إليه؛ ليؤكد أن حماية حقوق المواطنين، وبخاصة ذوو الإعاقة، على قائمة الأولويات لديه.

وبالفعل، أسفرت الجهود عن القبض على المعتدي على الطفل بعد التواصل مع الأم التي ناشدت حماية ابنها من ذوي الإعاقة من تعنيف والده.