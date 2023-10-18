في ذكرى البيعة.. نائب أمير الشرقية: علاقة وثيقة وأسس راسخة تجمع قيادتنا بشعبها

وأضاف: "هذه الذكرى تمرُّ في ظلّ ما يعيشه الشعب السعودي الوفي من وحدة وترابط مع قيادته الرشيدة، وما ينعم به من نماء واستقرار ونهضة وتقدم، وإن العلاقة الوثيقة التي تجمعكم سيدي بشعبكم الوفيّ تقوم على أسس ثابتة وراسخة، وأصبحت مثالًا يحتذى به، وهو نتاج نظرة ثاقبة من مقامكم الكريم، وفكركم المستنير، وعملكم الجادّ والدؤوب في خدمة الدين والوطن والأمة".