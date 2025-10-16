الجهات الأمنية تضبط 7 مروّجين للمخدرات في ثلاث مناطق وتُحبط ترويج 16 كجم حشيش ومواد محظورة

تؤكد الأجهزة الأمنية دورها المستمر في مكافحة جرائم المخدرات عبر عمليات ميدانية منسقة استهدفت شبكات الترويج في عدة مناطق، وأسفرت عن ضبط متورطين وكميات من المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة.
فقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم (16) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، واتخذ بحقه الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص.
وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.