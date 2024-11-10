"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة والشمالية وتبوك).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة تبوك أيضًا بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الاثنين.