"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.