استضافة المملكة لـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" يعكس اهتمام ولي العهد بـ"النفط المقبل"

ومنذ إعلان مشروع رؤية السعودية 2030 كانت التقنية والرقمنة وما ينبثق منها كالذكاء الاصطناعي عنوانًا رئيسًا ومرتكزًا مهمًا للرؤية، فالبيانات نفط المستقبل، والذكاء الاصطناعي ليس استثمارًا للتقنية لتسهيل عجلة الحياة أو تسخيرًا للبرمجيات والتطبيقات، بل تحولاً للاقتصاد المعرفي، فالعالم اليوم يتجه لهذا القطاع الواعد، وتستهدف السعودية هذا السوق باستثمارات تبلغ 80 مليارًا بحلول 2030 وتعتزم إطلاق 400 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.